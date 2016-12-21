Neymar gole hasret kaldı

Gol hasreti 2 aya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, son golünü 8 hafta önce Şampiyonlar liginde İngiliz temsilcisi Manchester City'ye karşı kaydetti.

- Neymar en suskun sezonu yaşıyor

Brezilya'nın Santos takımından 2013 yılında Barcelona'ya transfer olan Neymar, 4. sezonunu geçirdiği Katalan ekibiyle gol yollarında en uzun süre suskun kaldığı sezonu geçiriyor.

Neymar'ın, 2013-2014 sezonunda en uzun gol atamama serisi 6 maçtı. Başarılı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla son 9 maçta fileleri havalandıramayarak, en kötü serisini yaptı.

- Son golünü 2 ay önce attı

Brezilyalı futbolcu, Barcelona formasıyla son olarak 2 ay önce gol attı. 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona'nın Manchester City'yi 4-0 yendiği maçın 89. dakikasında fileleri havalandıran Neymar, o günden sonra resmi maçlarda gol atamadı.

İki aydır hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde suskun olan Neymar, son 9 resmi maçta golle buluşamadı.

Geçen yıl ilk 17 resmi maçında 14 gol atan Neymar, bu yıl gole hasret kaldı. Neymar, bu sene 17 resmi maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

- Neymar atamıyor, attırıyor

2021 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesini uzatan Neymar, gol atamadığı 9 maçta asist yaparak takımına katkı sağladı.

Söz konusu dönemdeki 9 karşılaşmada 5 asist yapan Neymar, bu sezon toplam 18 maçta 6 gol kaydedip 14 asist yaptı.