Neymar gole hasret kaldı
Barcelona'nın Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, son 9 resmi maçta gol atamayarak, Katalan ekibindeki en suskun dönemini yaşıyor.
- Neymar en suskun sezonu yaşıyor
Brezilya'nın Santos takımından 2013 yılında Barcelona'ya transfer olan Neymar, 4. sezonunu geçirdiği Katalan ekibiyle gol yollarında en uzun süre suskun kaldığı sezonu geçiriyor.
Neymar'ın, 2013-2014 sezonunda en uzun gol atamama serisi 6 maçtı. Başarılı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla son 9 maçta fileleri havalandıramayarak, en kötü serisini yaptı.
- Son golünü 2 ay önce attı
Brezilyalı futbolcu, Barcelona formasıyla son olarak 2 ay önce gol attı. 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona'nın Manchester City'yi 4-0 yendiği maçın 89. dakikasında fileleri havalandıran Neymar, o günden sonra resmi maçlarda gol atamadı.
İki aydır hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde suskun olan Neymar, son 9 resmi maçta golle buluşamadı.
Geçen yıl ilk 17 resmi maçında 14 gol atan Neymar, bu yıl gole hasret kaldı. Neymar, bu sene 17 resmi maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.
- Neymar atamıyor, attırıyor
2021 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesini uzatan Neymar, gol atamadığı 9 maçta asist yaparak takımına katkı sağladı.
Söz konusu dönemdeki 9 karşılaşmada 5 asist yapan Neymar, bu sezon toplam 18 maçta 6 gol kaydedip 14 asist yaptı.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:44
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
Neymar gole hasret kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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