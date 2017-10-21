Milan'a şok
Başakşehir ve Konya’nın puansız kapattığı haftada Milan, AEK karşısındaki 0-0’lık beraberlikle soğuk duş etkisi yaşadı. Sociedad ise Vardar’ı 6-0’la geçerek şov yaptı
J GRUBUNDA BÜYÜK SÜRPRİZ
Kuralar çekildiğinde J Grubu'nda Hertha Berlin ve Athletic Bilbao'nun ilk 2 sırayı paylaşacağı düşünülüyordu. Fakat sezon başında Galatasaray'ı kupanın dışına iten Östersunds ve Ukrayna temsilcisi Zorya 3. hafta karşılaşmalarında da ön plana çıktı. İsveç ekibi Östersunds, Bilbao karşısında 89'da yediği golle 2-2'lik beraberliğe razı olurken; Alman temsilcisi Hertha'yı evinde ağırlayan Zorya ise, 2-1 kazandı ve iki ekip bu sonuçlarla J Grubu'na damgasını vurdu.
Gol krallığı
Rigoni................. Zenit............... 5
Plea.................... Nice................ 4
Jose..................... R.Sociedad...... 4
Kokorin............... Zenit............... 4
Silva.................... Milan.............. 4
Fernandes........... L.Moskova...... 3
Assale................. Y.Boys............. 3
WİLLİAN JOSE
R. Sociedad'ın Vardar'ı 6-0'la geçtiği mücadelede 4 gol kaydeden Willian Jose; Aduriz (5), Cavani (4) ve Falcao'nun (4) ardından, Avrupa Ligi'nde bir maçta en az 4 gol atan 4. oyuncu oldu.
HOFFENHEİM
Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele eden Hoffenheim, Başakşehir karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle kulüp tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti.
EVERTON
Oynadığı 3 maçtan yalnızca 1 puan çıkarmayı başaran Everton, İngiliz kulüplerinin bu aşamadaki en kötü başlangıcına imza attı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:38
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Cenk Tosun devre arasında satılmayacak
Toplam 15
Yorum
monako cenk brezilyali yada fransiz olsaydi su anda 100 milyon euro ederdi hepsi bu kadar ama yinede satilmami cunku adam gibi adam cenk tosun
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Yıldırım'ın karnesi artıda
Toplam 1
Yorum
FB Derbilerle övünme Aziz aga. GS senin döneminde 21 kupa kaldirmis, sen 20 senede 11 kupa alabildin "efsane" baskan. Dogru, GS'nin efsanesi!
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Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum
Toplam 3
Yorum
sami guya kendi fakir akliyla kendini pazarlamaya calisiyor, bu da Terim gibi, bu takim su takim beni istiyor diye, MU seni ne yapsin, baska kapi
Milan'a şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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