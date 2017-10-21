 Milan'a şok – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Milan'a şok

    Milan'a şok

    Başakşehir ve Konya’nın puansız kapattığı haftada Milan, AEK karşısındaki 0-0’lık beraberlikle soğuk duş etkisi yaşadı. Sociedad ise Vardar’ı 6-0’la geçerek şov yaptı

    Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konya ile yüzümüzün gülmediği 3. hafta mücadeleleri nefes kesen maçlara sahne oldu. D Grubu'nda sezon başında transfere 195 milyon euro harcayan ve ligdeki son 3 maçını kaybeden Milan, birçok gol pozisyonunu cömertçe harcadığı AEK karşısında beraberlikle yetinerek taraftarlarını şok etti. Ludogorets, Braga deplasmanında 2-0'lık net galibiyetle dikkatleri üzerine çekti. H Grubu'nda Alman temsilcisi Köln, BATE Borisov karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle kötü gidişatını sürdürürken; Kızılyıldız karşısında ecel terleri döken Arsenal, 85'te Giroud'un fantastik golüyle 3'te 3 yaptı. Konyaspor'un da yer aldığı I Grubu'nda Marsilya, evinde ağırladığı Guimares karşısında yenik duruma düşmesine rağmen 2-1'le güldü ve iddiasını sürdürdü. Bu sezon Mancini yönetiminde fırtınalar estiren Zenit, Rosenborg'u 3-1'le geçerken, Real Sociedad da Vardar deplasmanında 6-0'la adeta gövde gösterisi yaptı.

    J GRUBUNDA BÜYÜK SÜRPRİZ
    Kuralar çekildiğinde J Grubu'nda Hertha Berlin ve Athletic Bilbao'nun ilk 2 sırayı paylaşacağı düşünülüyordu. Fakat sezon başında Galatasaray'ı kupanın dışına iten Östersunds ve Ukrayna temsilcisi Zorya 3. hafta karşılaşmalarında da ön plana çıktı. İsveç ekibi Östersunds, Bilbao karşısında 89'da yediği golle 2-2'lik beraberliğe razı olurken; Alman temsilcisi Hertha'yı evinde ağırlayan Zorya ise, 2-1 kazandı ve iki ekip bu sonuçlarla J Grubu'na damgasını vurdu.


    Gol krallığı
    Rigoni................. Zenit............... 5
    Plea.................... Nice................ 4
    Jose..................... R.Sociedad...... 4
    Kokorin............... Zenit............... 4
    Silva.................... Milan.............. 4
    Fernandes........... L.Moskova...... 3
    Assale................. Y.Boys............. 3


    WİLLİAN JOSE
    R. Sociedad'ın Vardar'ı 6-0'la geçtiği mücadelede 4 gol kaydeden Willian Jose; Aduriz (5), Cavani (4) ve Falcao'nun (4) ardından, Avrupa Ligi'nde bir maçta en az 4 gol atan 4. oyuncu oldu.

    HOFFENHEİM
    Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele eden Hoffenheim, Başakşehir karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle kulüp tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti.

    EVERTON
    Oynadığı 3 maçtan yalnızca 1 puan çıkarmayı başaran Everton, İngiliz kulüplerinin bu aşamadaki en kötü başlangıcına imza attı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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