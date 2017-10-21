Kucağında çocuğuyla kavgada

Everton'un, Lyon'u ağırladığı karşılaşmanın 64. dakikasında Lyon kalecisi Antohny Lopes, Everton'lu Ashley Williams'ın yaptığı sert faul sonrası sinirlerine hakim olamadı ve iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Gerginliğin büyümesiyle diğer futbolcular da kavgaya dahil olurken, yaşanan arbedede kucağındaki emzikli çocuğuyla tribünden katılan bir taraftarın Lopes'e vurması geceye damga vurdu. Everton, bu taraftarın ömür boyu kendi statlarından men edildiğini duyurdu