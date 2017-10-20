Sneijder'in asisti yetmedi!

Lazio'ya 3 puanı getiren golleri Felipe Caicedo ve Milinkovic (2) atarken Nice'in maçtaki tek golünü Balotelli kaydetti. Golün asisti ise eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den geldi.



Bu sonuçla Lazio grupta 9 puanla zirvedeki yerini korurken Nice ise 6 puanla 2. sırada kaldı.



Grubun diğer maçında ise Zulta Waregem evinde Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.