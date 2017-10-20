Sneijder'in asisti yetmedi!
UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Lazio deplasmanda Nice'i 3-1 yendi.
Lazio'ya 3 puanı getiren golleri Felipe Caicedo ve Milinkovic (2) atarken Nice'in maçtaki tek golünü Balotelli kaydetti. Golün asisti ise eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den geldi.
Bu sonuçla Lazio grupta 9 puanla zirvedeki yerini korurken Nice ise 6 puanla 2. sırada kaldı.
Grubun diğer maçında ise Zulta Waregem evinde Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:21
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