 Sneijder'in asisti yetmedi! – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Sneijder'in asisti yetmedi!

    Sneijder'in asisti yetmedi!

    UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında deplasmanda 'i 3-1 yendi.

    'ya 3 puanı getiren golleri Felipe Caicedo ve Milinkovic (2) atarken 'in maçtaki tek golünü Balotelli kaydetti. Golün asisti ise eski Galatasaraylı 'den geldi.

    Bu sonuçla grupta 9 puanla zirvedeki yerini korurken ise 6 puanla 2. sırada kaldı.

    Grubun diğer maçında ise Zulta Waregem evinde Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:21
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