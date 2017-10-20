Hoffenheim deplasmanında ilk 45 dakika direnen Bozbaykuşlar; Hübner, Amiri ve Schulz'un gollerine Napoleoni ile karşılık verirken grupta iddiasını da yitirdi.

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Medipol Başakşehir, Avrupa'da kayıp... Geçen yılki başarılı performansını aratan Bozbaykuşlar, Hoffenheim'a deplasmanda 3-1 yenilerek adeta havlu attılar. Grupta galibiyeti olmayan iki ekibin mücadelesinde, temsilcimiz ilk 45 dakika rakibine karşı iyi direndi. Ancak ikinci yarıda sahada bambaşka bir Hoffenheim vardı. Son anda Alman Milli Takımı'nı tercih eden Türk yıldızı Kerem Demirbay'ın asistlerinde; Hübner ve Amiri ile iki gol birden bulan Hoffenheim, maçta oyunun kontrolünü eline geçirdi. Schulz, 76'da son darbeyi indirdi. İkinci yarıda oyuna giren ve bir şeyler yapmaya çalışan Napoleoni, maç biterken şeref sayımızı kaydetti: 3-1. Başakşehir, 4. haftada Hoffenheim'ı ağırlayacak. Grupta yeni lider Ludogorets oldu.





*63 dakika sahada kalan Kerem Demirbay 2 asist yaptı. Kerem, Almanya Milli Takımı'nı seçmişti.



ROTASYON KARARI SARSTI

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ligdeki kritik Beşiktaş maçı öncesi kadroda yaptığı rotasyonun faturası ağır oldu.

Medipol Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla Almanya'ya götürülmemişti.

Rakibi karşısında etkisiz bir futbol sergileyen turuncu-lacivertliler bu isimlerin yokluğunu fazlasıyla hissetti.

RUS HAKEMDEN SKANDAL KARARLAR

Maçın hakemi Aleksei Eskov'un taraflı yönetimi Başakşehir'in büyük tepkisini çekti.

Başakşehir'in maçta 1 penaltısını vermeyen Rus hakem Aleksei Eskov, Hoffenheim'ı öne geçiren goldeki net faulü de görmezden geldi.