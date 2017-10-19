Zafer vakti geldi!
Avrupa’da 3 puanlı Konya 20.00’de Salzburg’u ağırlayacak. 1 puanlı Başakşehir ise 22.05'te Hoffenheim'a konuk olacak
Alman ekibi Hoffenheim karşısında gruptaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak olan Başakşehir, ilk maçında Ludogorets'le golsüz berabere kalırken, Braga'ya 2-1 kaybederek 1 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Turuncu-lacivertlilerde Alanya maçında sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu ile sakatlıkları süren Da Costa, Egemen Korkmaz, Chedjou'nun yanı sıra Adebayor ve Mossoro da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla Almanya'ya götürülmedi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:50
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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