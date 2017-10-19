 Zafer vakti geldi! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Zafer vakti geldi!

    Zafer vakti geldi!

    Avrupa’da 3 puanlı Konya 20.00’de Salzburg’u ağırlayacak. 1 puanlı Başakşehir ise 22.05'te Hoffenheim'a konuk olacak

    'nde zafer haftası geldi çattı. I Grubu'nda Atiker Konyaspor, Avusturya ekibi Salzburg'u ağırlayacak. C Grubu'nda M.Başakşehir ise Almanya'da Hoffenheim'a konuk olacak. Marsilya'ya deplasmanda yenilen Konyaspor, V.Guimaraes'i evinde yenerek Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı ve averajla 3. sıraya çıktı. Temsilcimizde Traore ve Manyama oynamayacak. Salzburg'da da 6 futbolcu sakatlığı nedeniyle yok.




    Alman ekibi Hoffenheim karşısında gruptaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak olan Başakşehir, ilk maçında Ludogorets'le golsüz berabere kalırken, Braga'ya 2-1 kaybederek 1 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Turuncu-lacivertlilerde Alanya maçında sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu ile sakatlıkları süren Da Costa, Egemen Korkmaz, Chedjou'nun yanı sıra Adebayor ve Mossoro da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla Almanya'ya götürülmedi.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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