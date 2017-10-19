Ostersunds tarih yazmaya devam ediyor

Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı da kupa dışına iten Östersunds, gruplardaki üçüncü maçında da yenilmedi.

Sahasında Atletic Bilbao'yu konuk eden Östersunds, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve grupta puanını 7'ye çıkardı. Bilbao ise puanını 2 yaptı.