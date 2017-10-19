 Ostersunds tarih yazmaya devam ediyor – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Ostersunds tarih yazmaya devam ediyor

    Ostersunds tarih yazmaya devam ediyor

    İsveç temsilcisi Östersunds, UEFA Avrupa Ligi'ndeki müthiş performansını sürdürüyor

    Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı da kupa dışına iten Östersunds, gruplardaki üçüncü maçında da yenilmedi.

    Sahasında Atletic Bilbao'yu konuk eden Östersunds, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve grupta puanını 7'ye çıkardı. Bilbao ise puanını 2 yaptı.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:06
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