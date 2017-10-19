Ostersunds tarih yazmaya devam ediyor
İsveç temsilcisi Östersunds, UEFA Avrupa Ligi'ndeki müthiş performansını sürdürüyor
Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı da kupa dışına iten Östersunds, gruplardaki üçüncü maçında da yenilmedi.
Sahasında Atletic Bilbao'yu konuk eden Östersunds, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve grupta puanını 7'ye çıkardı. Bilbao ise puanını 2 yaptı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:06
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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