Konyaspor'da duraklama devri!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki temsilcimiz Atiker Konyaspor, 3. maçında Salzburg'a 2-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 1 galibiyet 1 yenilgiyle yoluna devam eden Atiker Konyaspor, 3. hafta maçında Avusturya ekibi Salzburg'u ağırladı.
Konya'da oynanan karşılaşmayı İngiliz hakem Crig Pawson yönetti. Maç Salzburg'un şok etkisi yaratan golüyle başladı. Temsilcimiz 5. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan sonra topla daha fazla oynayan ekibimiz ataklarını neticelendirmekte güçlük çekti. İlk yarı Salzburg'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında beraberlik arayışını sürdüren Yeşil Beyazlılar, aradığı golü bir türlü bulamadı. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, 80. dakikada yediği golle maça damga vurdu. Ceza alanında ayağındaki topu rakibine kaptıran Serkan, Dabbur'un şutunda sadece topu izledi ve fark ikiye yükseldi. Karşılaşma Salzburg'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.
Salzburg skoru 2-0'a getirince Yeşil Beyazlı taraftarlar yönetimi protesto etti. Tribünlerde 'Yönetim istifa' sloganları atıldı.
GRUPTA SON DURUM
Grubun diğer maçında Marsilya, Guimaraes'i 2-1 yendi. Grupta 7 puanlı Salzburg zirvede, 6 puanlı Marsilya 2. sırada, 3 puanlı temsilcimiz 3. sırada ve Portekiz ekibi 1 puanla son sırada yer alıyor.
KONYASPOR DURAKLADI
Sezona Süper Kupa'yı Beşiktaş'ın elinden alarak başlayan Konyaspor, son haftalarda düşüş yaşıyor. Ligde 8 hafta sonunda 15. sırada yer alan Konyaspor, Avrupa'da ise 3 maçta 1 galibiyet 2 yenilgi aldı ve yalnızca 2 gol atabildi. Konyaspor oynadığı son 3 resmi maçta yalnızca beraberlik aldı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:00
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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