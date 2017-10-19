Konyaspor'da duraklama devri!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 1 galibiyet 1 yenilgiyle yoluna devam eden Atiker Konyaspor, 3. hafta maçında Avusturya ekibi Salzburg'u ağırladı.

Konya'da oynanan karşılaşmayı İngiliz hakem Crig Pawson yönetti. Maç Salzburg'un şok etkisi yaratan golüyle başladı. Temsilcimiz 5. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan sonra topla daha fazla oynayan ekibimiz ataklarını neticelendirmekte güçlük çekti. İlk yarı Salzburg'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında beraberlik arayışını sürdüren Yeşil Beyazlılar, aradığı golü bir türlü bulamadı. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, 80. dakikada yediği golle maça damga vurdu. Ceza alanında ayağındaki topu rakibine kaptıran Serkan, Dabbur'un şutunda sadece topu izledi ve fark ikiye yükseldi. Karşılaşma Salzburg'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Salzburg skoru 2-0'a getirince Yeşil Beyazlı taraftarlar yönetimi protesto etti. Tribünlerde 'Yönetim istifa' sloganları atıldı.



GRUPTA SON DURUM

Grubun diğer maçında Marsilya, Guimaraes'i 2-1 yendi. Grupta 7 puanlı Salzburg zirvede, 6 puanlı Marsilya 2. sırada, 3 puanlı temsilcimiz 3. sırada ve Portekiz ekibi 1 puanla son sırada yer alıyor.

KONYASPOR DURAKLADI

Sezona Süper Kupa'yı Beşiktaş'ın elinden alarak başlayan Konyaspor, son haftalarda düşüş yaşıyor. Ligde 8 hafta sonunda 15. sırada yer alan Konyaspor, Avrupa'da ise 3 maçta 1 galibiyet 2 yenilgi aldı ve yalnızca 2 gol atabildi. Konyaspor oynadığı son 3 resmi maçta yalnızca beraberlik aldı.