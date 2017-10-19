Konyaspor - Salzburg | Canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, I Grubu'ndaki üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlıyor. Temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyor
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, I Grubu'ndaki üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlıyor. Temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyorGruptaki ilk iki maçından 3 puan çıkaran Konyaspor'da tek hedef galibiyet! Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson düdük çalacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Gruptaki ilk maçta Fransız ekibi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Konyaspor, ikinci hafta maçında ise Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i sahasında 2-1 yenmiş ve Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetine imza atmıştı.
Gruptaki ilk mücadelesinde Vitoria Guimaraes ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Avusturya ekibi Salzburg ise ikinci hafta maçında sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti. 4 puanı bulunan Salzburg, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
SAAT: 20.00
STAT: Konya BB
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Jonsson, Mehdi, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Patrick Eze
SALZBURG: Walke, Miranda, Ulmer, Lainer, Haidara, Caleta-Car, Samassekou, Wolf, Berisha, Guldbrandsen, Dabbur
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:02
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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