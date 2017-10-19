 Konyaspor - Salzburg | Canlı anlatım – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Konyaspor - Salzburg | Canlı anlatım

    Konyaspor - Salzburg | Canlı anlatım

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, I Grubu'ndaki üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlıyor. Temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyor

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, I Grubu'ndaki üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlıyor. Temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyorGruptaki ilk iki maçından 3 puan çıkaran Konyaspor'da tek hedef galibiyet! Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson düdük çalacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

    Gruptaki ilk maçta Fransız ekibi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Konyaspor, ikinci hafta maçında ise Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i sahasında 2-1 yenmiş ve Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetine imza atmıştı.

    Gruptaki ilk mücadelesinde Vitoria Guimaraes ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Avusturya ekibi Salzburg ise ikinci hafta maçında sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti. 4 puanı bulunan Salzburg, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

    SAAT: 20.00
    STAT: Konya BB

    KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Jonsson, Mehdi, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Patrick Eze
    SALZBURG: Walke, Miranda, Ulmer, Lainer, Haidara, Caleta-Car, Samassekou, Wolf, Berisha, Guldbrandsen, Dabbur

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:02
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