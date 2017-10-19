İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, I Grubu'ndaki üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlıyor. Temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyor
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, I Grubu'ndaki üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlıyor. Temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyorGruptaki ilk iki maçından 3 puan çıkaran Konyaspor'da tek hedef galibiyet! Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson düdük çalacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Gruptaki ilk maçta Fransız ekibi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Konyaspor, ikinci hafta maçında ise Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i sahasında 2-1 yenmiş ve Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetine imza atmıştı.
Gruptaki ilk mücadelesinde Vitoria Guimaraes ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Avusturya ekibi Salzburg ise ikinci hafta maçında sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti. 4 puanı bulunan Salzburg, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
SAAT: 20.00
STAT: Konya BB
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Jonsson, Mehdi, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Patrick Eze
SALZBURG: Walke, Miranda, Ulmer, Lainer, Haidara, Caleta-Car, Samassekou, Wolf, Berisha, Guldbrandsen, Dabbur
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:09
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
Dr.Alban YAhu bu adam A milli takımdan gitmedi mi?
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İyi ki o masadan kalkmışım...
Toplam 4
Yorum
Feneryener Arkadaslar bu adam olmayinca defans sallaniyor. Akhisar macini gordunuz. On numara kademe yapiyor. Adamsin souza boyle devam et. Insallah...
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... VERILMIS SADAKAMIZ VARMIS. YA GS.IN BASINA ANTRONOR OLARAK GELSEYDI O ZAMAN NE YAPARDIK?
İlk 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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