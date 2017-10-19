Hoffenheim - Başakşehir

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maçta, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Eskov görev yapacak.

Rhein-Neckar Arena'da saat 22.05'te başlayan mücedele Tivibu Spor2'den naklen ekrana geliyor.



BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, K.Frei, Tunay , Mevlüt, Mehmet Batdal.



HOFFENHEIM: Baumann, Posch, Vogt, Hübner, Amiri, Kerem, Geiger, Zuber, Kramaric, Wagner, Uth







Başakşehir'in 13. sınavı

Turuncu-lacivertliler, Hoffenheim karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 13. kez sahada yer alacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 12 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 6 maçta, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında iç sahadaki maçta 2-0'lık skorla elde etti.

Medipol Başakşehir'de önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro ve Manuel da Costa, Almanya'ya götürülmedi.

Turuncu-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

En golcü isim Visca

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 12 maçta fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde 19 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 2 golüne ise Doka ve Adebayor imza attı.

Avrupa kupalarındaki maçlar

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında ise deplasmanda Braga'ya 2-1 mağlup oldu.