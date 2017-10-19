Federasyonlardan Avrupa Ligi takvimine eleştiri

FIBA'dan yapılan yazılı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde takımları bulunan 9 ülkenin (Almanya, İspanya, İsrail, İtalya, Litvanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Yunanistan) basketbol federasyonlarının, Avrupa Ligi Ticari Varlığı'nın (ECA) takvim değişikliğine gitmemesini kınadığı bildirildi.

2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ile THY Avrupa Ligi maç programının çakışması nedeniyle çıkan problemi tartışmak için bugün İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde toplanan federasyon temsilcilerinin, basketbol ailesinin bir arada bulunması ve dayanışma halinde olması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Federasyon yetkililerinin, milli takım oyuncularının en iyi şartları elde etmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiği belirtildi.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası elemeleri kasım ayında başlayacak.