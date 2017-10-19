Federasyonlardan Avrupa Ligi takvimine eleştiri
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde takımları yer alan 9 ülkenin federasyonları, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde bir araya geldi.
FIBA'dan yapılan yazılı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde takımları bulunan 9 ülkenin (Almanya, İspanya, İsrail, İtalya, Litvanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Yunanistan) basketbol federasyonlarının, Avrupa Ligi Ticari Varlığı'nın (ECA) takvim değişikliğine gitmemesini kınadığı bildirildi.
2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ile THY Avrupa Ligi maç programının çakışması nedeniyle çıkan problemi tartışmak için bugün İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde toplanan federasyon temsilcilerinin, basketbol ailesinin bir arada bulunması ve dayanışma halinde olması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.
Federasyon yetkililerinin, milli takım oyuncularının en iyi şartları elde etmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiği belirtildi.
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası elemeleri kasım ayında başlayacak.
Kaynak: AA
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:56
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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