Başakşehir Avrupa'da kayıp
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında deplasmanda Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Alman ekibi 54'te Hübner, 59'te Amiri ve 75'te Nico Schulz'un golleriyle galibiyete uzanırken, milli takım tercihi nedeniyle Türkiye'de eleştirilen Hoffenheim'ın gurbetçi futbolcusu Kerem Demirbay 2 asistle yıldızlaştı. Başakşehir'in maçtaki tek golünü 90+2'de Napoleoni attı!
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımına konuk olan Medipol Başakşehir yine galibiyetle tanışamadı.
Gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kalıp deplasmanda ise Braga'ya 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 kaybetti.
ROTASYON KARARI SARSTI
Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ligdeki kritik Beşiktaş maçı öncesi kadroda yaptığı rotasyonun faturası ağır oldu.
Medipol Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla Almanya'ya götürülmemişti.
Rakibi karşısında etkisiz bir futbol sergileyen turuncu-lacivertliler bu isimlerin yokluğunu fazlasıyla hissetti.
RUS HAKEMDEN SKANDAL KARARLAR
Maçın hakemi Aleksei Eskov'un taraflı yönetimi Başakşehir'in büyük tepkisini çekti.
Başakşehir'in maçta 1 penaltısını vermeyen Rus hakem Aleksei Eskov, Hoffenheim'ı öne geçiren goldeki net faulü de görmezden geldi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:02
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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