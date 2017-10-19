 Başakşehir Avrupa'da kayıp – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Başakşehir Avrupa'da kayıp

    Başakşehir Avrupa'da kayıp

    Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında deplasmanda Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Alman ekibi 54'te Hübner, 59'te Amiri ve 75'te Nico Schulz'un golleriyle galibiyete uzanırken, milli takım tercihi nedeniyle Türkiye'de eleştirilen Hoffenheim'ın gurbetçi futbolcusu Kerem Demirbay 2 asistle yıldızlaştı.  Başakşehir'in maçtaki tek golünü 90+2'de Napoleoni attı!

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımına konuk olan Medipol Başakşehir yine galibiyetle tanışamadı.

    Gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kalıp deplasmanda ise Braga'ya 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 kaybetti.

    ROTASYON KARARI SARSTI
    Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ligdeki kritik Beşiktaş maçı öncesi kadroda yaptığı rotasyonun faturası ağır oldu.

    Medipol Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla Almanya'ya götürülmemişti.

    Rakibi karşısında etkisiz bir futbol sergileyen turuncu-lacivertliler bu isimlerin yokluğunu fazlasıyla hissetti.

    RUS HAKEMDEN SKANDAL KARARLAR
    Maçın hakemi Aleksei Eskov'un taraflı yönetimi Başakşehir'in büyük tepkisini çekti.

    Başakşehir'in maçta 1 penaltısını vermeyen Rus hakem Aleksei Eskov, Hoffenheim'ı öne geçiren goldeki net faulü de görmezden geldi.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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