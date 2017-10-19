Astana, Tel Aviv'e fark attı
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta açılış maçında Kazakistan'ın Astana ekibi, konuk ettiği İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 4-0 yendi.
A Grubu maçında, Kazak ekibi Astana ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, başkent Astana'da karşılaştı.
Astana'ya galibiyeti getiren golleri 33 (penaltıdan) ve 42. dakikalarda Patrick Twumasi, 47 ve 52. dakikalarda Junior Kabananga kaydetti.
Grupta ilk galibiyetini alan Astana puanını 4'e çıkarırken, Maccabi Tel Aviv bir puanda kaldı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:13
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
Astana, Tel Aviv'e fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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