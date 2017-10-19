 Astana, Tel Aviv'e fark attı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Astana, Tel Aviv'e fark attı

    Astana, Tel Aviv'e fark attı

    UEFA Avrupa Ligi 3. hafta açılış maçında Kazakistan'ın Astana ekibi, konuk ettiği İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 4-0 yendi.

    A Grubu maçında, Kazak ekibi Astana ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, başkent Astana'da karşılaştı.

    Astana'ya galibiyeti getiren golleri 33 (penaltıdan) ve 42. dakikalarda Patrick Twumasi, 47 ve 52. dakikalarda Junior Kabananga kaydetti.

    Grupta ilk galibiyetini alan Astana puanını 4'e çıkarırken, Maccabi Tel Aviv bir puanda kaldı.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:13
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