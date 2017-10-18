 UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta

    UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın 24 maç oynanacak.

    I Grubu'nda yer alan Atiker , saat 20.00'de başlayacak maçta Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecek. Medipol ise TSİ 22.05'te oynanacak C Grubu mücadelesinde, Almanya'nın Hoffenheim ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

    Üçüncü haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
    18.00 Astana (Kazakistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

    20.00 Lugano (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya)

    20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - FCSB (Romanya)

    20.00 BATE (Belarus) - Köln (Almanya)

    20.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Arsenal (İngiltere)

    20.00 Atiker Konyaspor - Salzburg (Avusturya)

    20.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

    20.00 Östersunds (İsveç) - Athletic Bilbao (İspanya)

    20.00 Zorya (Ukrayna) - Hertha Berlin (Almanya)

    20.00 Nice (Fransa) - Lazio (İtalya)

    20.00 Zulte Waregem (Belçika) - Vitesse (Hollanda)

    20.00 Zenit (Rusya) - Rosenborg (Norveç)

    20.00 Vardar (Makedonya) - Real Sociedad (İspanya)

    22.05 Villarreal (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

    22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Partizan (Sırbistan)

    22.05 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)

    22.05 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)

    22.05 Hoffenheim (Almanya) - Medipol Başakşehir

    22.05 Milan (İtalya) - AEK (Yunanistan)

    22.05 Austria Wien (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)

    22.05 Everton (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

    22.05 Atalanta (İtalya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

    22.05 Sheriff (Moldova) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

    22.05 Zlin (Çekya) - Kopenhag (Danimarka)

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.