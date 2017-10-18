 Konyaspor, Salzburg'u konuk edecek – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Konyaspor, 'u konuk edecek

    Konyaspor, Salzburg'u konuk edecek

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Avusturya temsilcisi 'u konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

    Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen , ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Grup lideri ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria'yı ağırlayacak.

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    1- Salzburg 2 1 1 0 2 1 1 4
    2- Atiker Konyaspor 2 1 0 1 2 2 0 3
    3- Olympique Marsilya 2 1 0 1 1 1 0 3
    4- Vitoria 2 0 1 1 2 3 -1 1


    AVRUPA KUPALARINDA 9. MAÇ
    Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 9. sınavına çıkacak. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.

    Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 8 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

    2016-2017 sezonu:

    Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

    Gent-Atiker Konyaspor: 2-0

    Atiker Konyaspor-Braga: 1-1

    Braga-Atiker Konyaspor: 3-1

    Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0

    Atiker Konyaspor-Gent: 0-1

    2017-2018 sezonu:

    Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

    Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:10
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