Başakşehir, Hoffenheim deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan, ikinci maçında da Braga'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, Hoffenheim'ı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ludogorets ve Braga'ya 2-1'lik sonuçlarla mağlup olan Hoffenheim ise ilk iki maçı sonunda puan alamadı.



EMRE BELÖZOĞLU KAFİLEDE YOK

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibin Almanya kafilesinde yer almadı. Hoffenheim karşısında, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Emre Belözoğlu'nun yerine Gökhan İnler'e forma vermesi bekleniyor. Medipol Başakşehir'de uzun süredir sakatlıkları devam eden Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da bu maçta görev alamayacak.



MUHTEMEL 11

Medipol Başakşehir'in, Hoffenheim karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.