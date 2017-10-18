 Başakşehir, Hoffenheim deplasmanında – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Başakşehir, deplasmanında

    Başakşehir, Hoffenheim deplasmanında

    , UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Alman ekibi ile deplasmanda karşılaşacak. Rhein-Neckar Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Eskov yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

    UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan, ikinci maçında da Braga'ya deplasmanda 2-1 kaybeden , 'ı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ludogorets ve Braga'ya 2-1'lik sonuçlarla mağlup olan Hoffenheim ise ilk iki maçı sonunda puan alamadı.

    EMRE BELÖZOĞLU KAFİLEDE YOK
    Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibin Almanya kafilesinde yer almadı. Hoffenheim karşısında, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Emre Belözoğlu'nun yerine Gökhan İnler'e forma vermesi bekleniyor. Medipol Başakşehir'de uzun süredir sakatlıkları devam eden Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da bu maçta görev alamayacak.

    MUHTEMEL 11
    Medipol Başakşehir'in, Hoffenheim karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

    Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:09
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