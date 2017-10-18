Başakşehir, Hoffenheim deplasmanında
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Alman ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak. Rhein-Neckar Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Eskov yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan, ikinci maçında da Braga'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, Hoffenheim'ı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ludogorets ve Braga'ya 2-1'lik sonuçlarla mağlup olan Hoffenheim ise ilk iki maçı sonunda puan alamadı.
EMRE BELÖZOĞLU KAFİLEDE YOK
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibin Almanya kafilesinde yer almadı. Hoffenheim karşısında, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Emre Belözoğlu'nun yerine Gökhan İnler'e forma vermesi bekleniyor. Medipol Başakşehir'de uzun süredir sakatlıkları devam eden Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da bu maçta görev alamayacak.
MUHTEMEL 11
Medipol Başakşehir'in, Hoffenheim karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:09
-
Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 26
Yorum
Cihan Servet Cetinin olmasi iyi oldu aslinda, defansa yardimi dokunur insaallah
-
Fikret Orman'dan Cenk Tosun yanıtı
Toplam 14
Yorum
Cenk 50 milyon£ mu :D Ulan Burak Yılmaz zamanında C.Ronaldoyla gol krallıgı yarısına girdi. Ş.Liginde hatrik yaptı. Hiç kimse de 20-30 vermedi. Hayali bırakın!!
-
Zaferin şifreleri
Toplam 20
Yorum
Alex sarı kanarya, hem hakemi hem de sizi Türk Telekom'un çimlerine gömecek.
Başakşehir, Hoffenheim deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.