 Başakşehir çiçeklerle karşılandı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    çiçeklerle karşılandı

    <a href="/index/basaksehir?id=85aca40f-e535-4ee4-b3c1-d1d7846bb366" class="" rel="tag">Başakşehir</a> çiçeklerle karşılandı

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Alman ekibi ile yarın deplasmanda mücadele edecek olan Medipol , Frankfurt Havaalanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında yarın saat 22.05'te Alman ekibi 'a konuk olacak olan Medipol , Almanya'ya geldi. Turuncu-lacivertli ekibi Frankfurt Havaalanı'nda Türk iş adamları ve taraftarlar karşıladı. Rhein-Main Bölgesi Türk-Alman İşadamları Derneği Başkanı Turgut Sezgin ve Onursal Başkanı Mehmet Kocagöl, Türk Hava Yolları Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, Sunexpress Havayolları Genel Müdürü Alper Özer ve taraftarlar kafileyi çiçeklerle karşılarken, taraftarlar havaalanında futbolculardan imza aldı. , Frankfrut'tan otobüsle Heidelberg şehrine hareket etti. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden İstanbul ekibi, grupta 1 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:57
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