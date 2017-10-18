Başakşehir çiçeklerle karşılandı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Alman ekibi Hoffenheim ile yarın deplasmanda mücadele edecek olan Medipol Başakşehir, Frankfurt Havaalanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında yarın saat 22.05'te Alman ekibi Hoffenheim'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir, Almanya'ya geldi. Turuncu-lacivertli ekibi Frankfurt Havaalanı'nda Türk iş adamları ve taraftarlar karşıladı. Rhein-Main Bölgesi Türk-Alman İşadamları Derneği Başkanı Turgut Sezgin ve Onursal Başkanı Mehmet Kocagöl, Türk Hava Yolları Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, Sunexpress Havayolları Genel Müdürü Alper Özer ve taraftarlar kafileyi çiçeklerle karşılarken, taraftarlar havaalanında futbolculardan imza aldı. Başakşehir, Frankfrut'tan otobüsle Heidelberg şehrine hareket etti. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden İstanbul ekibi, grupta 1 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:57
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zeko fener 6 gs 0
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wolverine82 alexandre lacazette kaç paraya gitti 60 milyon euro ondan ne eksik hızı gücü onları düşersek fiyat diyelim 45 milyon euro hadi hayırlısı
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Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!
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mmm ozan tufan en cesur futbolcudur..seviyoruz.
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