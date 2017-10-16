 Konyaspor-Salzburg maçı ne zaman hangi kanalda? – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Konyaspor- maçı ne zaman hangi kanalda?

    Konyaspor-Salzburg maçı ne zaman hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden , I Grubu'ndaki üçüncü maçında Avusturya temsilcisi 'u ağırlıyor. Temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor - Salzburg maçı ne zaman hangi kanalda? İşte detaylar...

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Atiket Konyaspor'un önümüzdeki hafta oynayacağı maçı canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

    Atiker Konyaspor-Salzburg maçı ne zaman hangi kanalda?

    19 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    Gruptaki ilk maçta Fransız ekibi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen , ikinci hafta maçında ise Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i sahasında 2-1 yenmiş ve Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetine imza atmıştı.

    Gruptaki ilk mücadelesinde Vitoria Guimaraes ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Avusturya ekibi Salzburg ise ikinci hafta maçında sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti. 4 puanı bulunan Salzburg, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:12
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