Konyaspor-Salzburg maçı ne zaman hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Atiker Konyaspor, I Grubu'ndaki üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlıyor. Temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor - Salzburg maçı ne zaman hangi kanalda? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Atiket Konyaspor'un önümüzdeki hafta oynayacağı Salzburg maçı canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Atiker Konyaspor-Salzburg maçı ne zaman hangi kanalda?
19 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Gruptaki ilk maçta Fransız ekibi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci hafta maçında ise Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i sahasında 2-1 yenmiş ve Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetine imza atmıştı.
Gruptaki ilk mücadelesinde Vitoria Guimaraes ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Avusturya ekibi Salzburg ise ikinci hafta maçında sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti. 4 puanı bulunan Salzburg, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:12
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Trabzonspor'da Ersun Yanal kararı!
Toplam 43
Yorum
ahmet çare okan buruk
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Bugünkü skor herkes için travmatik bir sonuç
Toplam 17
Yorum
ahmet sen hiç bir şey yapmadın trabzonun parasını haketmediğin halde yedin. zehir zıkkım olsun.
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''Derbide sahada olmasını istemiyorum!''
Toplam 6
Yorum
m.aytimur bir kayseri maçında 6.ncı dakikada fener 1 sıfır önde 94 dak.zaman çalmak için oynadı.
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