UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Atiket Konyaspor'un önümüzdeki hafta oynayacağı Salzburg maçı canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Atiker Konyaspor-Salzburg maçı ne zaman hangi kanalda?

19 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçta Fransız ekibi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci hafta maçında ise Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i sahasında 2-1 yenmiş ve Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetine imza atmıştı.

Gruptaki ilk mücadelesinde Vitoria Guimaraes ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Avusturya ekibi Salzburg ise ikinci hafta maçında sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti. 4 puanı bulunan Salzburg, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.