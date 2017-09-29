UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı eledikten sonra seri yakalayan ve son oynadığı 5 maçın 4'ü kazanıp, 1'ini kaybeden ev sahibi Östersunds, Hertha Berlin'i de 1-0 ile geçti ve grupta ikide iki yaptı. Hertha Berlin ise 1 puanda kaldı.