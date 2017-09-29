 ÖSTERSUNDS RAKİP TANIMIYOR! – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    RAKİP TANIMIYOR!

    <a href="/index/ostersunds?id=b574a1dd-7ba7-454c-a743-8bd508625071" class="" rel="tag">ÖSTERSUNDS</a> RAKİP TANIMIYOR!

    UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında İsveç takımı , sahasında Alman ekibi Hertha Berlin ile karşılaştı.

    UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı eledikten sonra seri yakalayan ve son oynadığı 5 maçın 4'ü kazanıp, 1'ini kaybeden ev sahibi , Hertha Berlin'i de 1-0 ile geçti ve grupta ikide iki yaptı. Hertha Berlin ise 1 puanda kaldı.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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