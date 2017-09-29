ÖSTERSUNDS RAKİP TANIMIYOR!
UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında İsveç takımı Östersunds, sahasında Alman ekibi Hertha Berlin ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı eledikten sonra seri yakalayan ve son oynadığı 5 maçın 4'ü kazanıp, 1'ini kaybeden ev sahibi Östersunds, Hertha Berlin'i de 1-0 ile geçti ve grupta ikide iki yaptı. Hertha Berlin ise 1 puanda kaldı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
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BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 1
Yorum
medemir İyi bir yedek olur, bu şansı Galatasaray kullanmalı.
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"KADIKÖY'DE BENİ ALKIŞLADILAR"
Toplam 37
Yorum
oktay sanki sen futbolcumuydun.Varlığın yokluğun belli değildi kim seni ne yapsın:)
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