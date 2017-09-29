 BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI REKOR KIRDI – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI REKOR KIRDI

    BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI REKOR KIRDI

    UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci hafta maçında Lokomotiv Moskova'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Maunel Fernandes, 15 dakika içinde 3 gol atarak, rekor kırdı.

    UEFA Avrupa F Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Zilin karşı karşıya geldi. Maça fırtına gibi başlayan Lokomotiv Moskova'da top koşturan Beşiktaş'ın eski yıldızı Fernandes, 15 dakikada birisi penaltıdan olmak üzere attığı üç golle Avrupa Ligi'nin en hızlı hat-trick'ini gerçekleştirdi.


    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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