ÖSTERSUNDS RAKİP TANIMIYOR!
UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında İsveç takımı Östersunds, sahasında Alman ekibi Hertha Berlin ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı eledikten sonra seri yakalayan ve son oynadığı 5 maçın 4'ü kazanıp, 1'ini kaybeden ev sahibi Östersunds, Hertha Berlin'i de 1-0 ile geçti ve grupta ikide iki yaptı. Hertha Berlin ise 1 puanda kaldı.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:58
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Tarafsiz iNSAN SEVDIGINI SOVERMIS, Hala anlamadiysan birde bir resim çizeyim istersen.
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