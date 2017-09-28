 MARSİLYA'DA RB SALZBURG SÜRPRİZİ! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    MARSİLYA'DA RB SALZBURG SÜRPRİZİ!

    MARSİLYA'DA RB SALZBURG SÜRPRİZİ!

    I Grubu'ndaki ikinci hafta maçlarında Vitoria Guimaraes'i 2-1 yenen Atiker Konyaspor ve Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup eden Salzburg, üçer puan aldı

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Vitoria Guimaraes'i 2-1 yenen Atiker Konyaspor, 3 puanla tanıştı.

    Konya'da oynanan maçta Vitoria Guimaraes'i 2-1'lik skorla mağlup eden Atiker Konyaspor, ikinci haftanın ardından ikinci sıraya yükseldi. Konuk ekip ise bir puanla son sıraya geriledi.

    I Grubu'ndaki diğer maçta Salzburg, konuk ettiği Olympique Marsilya'yı 1-0 yendi. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Salzburg lider durumda yer alırken, Olympique Marsilya 3 puanla 3. sıraya yerleşti.

    Ligde üçüncü hafta karşılaşmaları, Atiker Konyaspor ile Salzburg, Olympique Marsilya ile Vitoria Guimaraes arasında 19 Ekim'de oynanacak.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:15
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