MARSİLYA'DA RB SALZBURG SÜRPRİZİ!
I Grubu'ndaki ikinci hafta maçlarında Vitoria Guimaraes'i 2-1 yenen Atiker Konyaspor ve Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup eden Salzburg, üçer puan aldı
Konya'da oynanan maçta Vitoria Guimaraes'i 2-1'lik skorla mağlup eden Atiker Konyaspor, ikinci haftanın ardından ikinci sıraya yükseldi. Konuk ekip ise bir puanla son sıraya geriledi.
I Grubu'ndaki diğer maçta Salzburg, konuk ettiği Olympique Marsilya'yı 1-0 yendi. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Salzburg lider durumda yer alırken, Olympique Marsilya 3 puanla 3. sıraya yerleşti.
Ligde üçüncü hafta karşılaşmaları, Atiker Konyaspor ile Salzburg, Olympique Marsilya ile Vitoria Guimaraes arasında 19 Ekim'de oynanacak.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:15
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Ali Güneş'ten Gökhan ve Caner'e gönderme!
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Tarafsiz iNSAN SEVDIGINI SOVERMIS, Hala anlamadiysan birde bir resim çizeyim istersen.
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