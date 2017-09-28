MARSİLYA'DA RB SALZBURG SÜRPRİZİ!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Vitoria Guimaraes'i 2-1 yenen Atiker Konyaspor, 3 puanla tanıştı.

Konya'da oynanan maçta Vitoria Guimaraes'i 2-1'lik skorla mağlup eden Atiker Konyaspor, ikinci haftanın ardından ikinci sıraya yükseldi. Konuk ekip ise bir puanla son sıraya geriledi.

I Grubu'ndaki diğer maçta Salzburg, konuk ettiği Olympique Marsilya'yı 1-0 yendi. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Salzburg lider durumda yer alırken, Olympique Marsilya 3 puanla 3. sıraya yerleşti.

Ligde üçüncü hafta karşılaşmaları, Atiker Konyaspor ile Salzburg, Olympique Marsilya ile Vitoria Guimaraes arasında 19 Ekim'de oynanacak.