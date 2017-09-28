HAYDi iLK ZAFERE

İki kupalı şampiyon A.Konya, Avrupa Ligi I Grubu'nda Konya TRT 1'den yayınlanacak maçta V.Guimaraes'i ağırlayacak. İlk maçında Marsilya'dan 1-0'lık yenilgiyle dönen temsilcimizde sakat Traore ile kadro dışı Ali Çamdalı dışında eksik yok. Portekiz ekibi ise ilk maçta evinde Salzburg'la 1-1 berabere kaldı.



42 BİN BAYRAK

KONYASPOR, bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacağı maçta tribünlerin dolmasını bekliyor. Yeşil- beyazlı yönetim 42 bin Türk ve Konyaspor bayrağı dağıtacak.

Evinde Ludogorets'le golsüz berabere kalan Başakşehir, C Grubu'nda ilk maçında Hoffenheim'ı deplasmanda 2-1 yenen Braga'ya 22.05'te konuk olacak. Turuncu-lacivertlilerde hazırlık kampında ayağı kırılan Chedjou ile tedavisi devam eden Egemen kadroda yer almıyor.

ADEBAYOR ŞOKU!

Başakşehir'de Braga karşısında Emmanuel Adebayor oynayamayacak. Ligde Trabzonspor maçında sakatlanan ve tedavisi süren Togolu yıldız golcü, kadroda yer almıyor.

'ÇIKIŞ MAÇIMIZ'

M.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, lider Braga karşısında kötü gidişata 'dur' diyeceklerini söyledi. Adebayor'un eksikliğine karşın alternatifleri olduğunu belirten Avcı, "Ligdeki kötü gidişat sonrası bu maç bizim için fırsat. Çıkış başlatmak istiyoruz" dedi.

AMPULLER YANSIN

Konya Teknik Direktörü Mustafa Akçay, kendine has tarzıyla Guimaraes maçının önemine değindi. Akçay, "Bizim için taraftarla buluşma anı olarak çok önemli. Sahanın ve taraftarların vereceği elektrikle oyuncuların ampulleri yanmalı ve çok iyi ışıldamalıyız" dedi.