BRAGA - BAŞAKŞEHİR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında Braga kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 22.05'te başlayan ve Municipal de Braga'da oynanan maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetiyor.

Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Tomislav Pospeh'in dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mitja Zganec ve Dejan Balazic olacak. Futbolseverler Braga-Başakşehir maçını Tivibu Spor 2'den canlı izleyebilecek.

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı M. Adebayor, sakatlığı nedeniyle Braga deplasmanında forma giyemeyecek.

Braga: Matheus, Goiano, Ferreira, Raul Silva, Sequeira, Vukcevic, Esgaio, Danilo, Carlos, Paulinho, Ahmed Hassan.



Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Mevlüt.







MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Portekiz'in Braga takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Braga karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 12. kez sahada yer alacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 11 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor.

İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı ikinci maçta, 2-0'lık skorla elde etti.