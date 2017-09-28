ARSENAL GÜLE OYNAYA

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında BATE Borisov'a konuk olan Arsenal, rakibini 4-2'lik skorla devirdi.

Maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan İngiliz devi, 9 ve 22. dakikalarda Walcott, 25. dakikada da Holding'in golüyle 3-0 öne geçti.

Bate Borisov, 28. dakikada Ivanic'le farkı ikiye indirirken, ilk yarı da 3-1'lik Arsenal galibiyetiyle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal, 49. dakikada Olivier Giroud'nun penaltı golüyle 4-1 öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 67. dakikada Gordejchuk'tan geldi: 2-4.

Bu sonucun ardından Arsenal 6 puana yükselirken, BATE Borisov ise 1 puanda kaldı..