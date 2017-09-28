ARSENAL GÜLE OYNAYA
Arsenal, BATE Borisov deplasmanında rahat kazandı ve ikide iki yaptı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında BATE Borisov'a konuk olan Arsenal, rakibini 4-2'lik skorla devirdi.
Maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan İngiliz devi, 9 ve 22. dakikalarda Walcott, 25. dakikada da Holding'in golüyle 3-0 öne geçti.
Bate Borisov, 28. dakikada Ivanic'le farkı ikiye indirirken, ilk yarı da 3-1'lik Arsenal galibiyetiyle sonuçlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal, 49. dakikada Olivier Giroud'nun penaltı golüyle 4-1 öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 67. dakikada Gordejchuk'tan geldi: 2-4.
Bu sonucun ardından Arsenal 6 puana yükselirken, BATE Borisov ise 1 puanda kaldı..
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:02
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Celal AFERIN EVLAT !
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YENECEĞİZ BAŞKAN
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Ali Güneş'ten Gökhan ve Caner'e gönderme!
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Tarafsiz iNSAN SEVDIGINI SOVERMIS, Hala anlamadiysan birde bir resim çizeyim istersen.
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