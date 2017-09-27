KONYASPOR - GUİMARAES MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Konyaspor Vitoria Guimaraes maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda, şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettikleriniz burada. UEFA Avrupa Ligindeki temsilcimiz Atiker Konyaspor, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. İlk maçında Fransız devi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Konya, Vitoria Guimaraes karşısında kendi evinde Avrupa'da galibiyetle tanışmak istiyor. Vitoria Guimaraes ise zorlu olacağı beklenen Konya deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmak için sahaya çıkacak. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Konyaspor Vitoria Guimaraes maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ikinci maçında Konyaspor ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya gelecek.

28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ve TRT 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ve TRT 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

Atiker Konyaspor'da Vitoria Guimaraes Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 28 Eylül Perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk 15 dakikası basına mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, salondaki "core" çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, istasyon koşuları ve pas organizasyonlarının ardından hücum ve savunmaya yönelik taktik çalışmalar yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları devam eden Amir Hadziahmetovic ile Ferhat Öztorun, idmanda takımdan ayrı çalıştı.

Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Vitoria Guimaraes maçının hazırlıklarını sürdürecek.



KONYASPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

28.09.2017 Konyaspor v V.Guimaraes Portekiz

19.10.2017 Konyaspor v Salzburg Avusturya

02.11.2017 Avusturya Salzburg v Konyaspor

23.11.2017 Konyaspor v Marseille Fransa

07.12.2017 Portekiz V.Guimaraes v Konyaspor



Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçı biletleri satışta

Yeşil-beyazlı ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Eylül Perşembe günü Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Konyaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi I Grubunda iç sahada Vitoria Guimaraes ile oynayacakları karşılaşmanın biletlerinin satışına başlandığı belirtildi.

Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kombinesi olan taraftarların ücret ödemeden izleyebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca passolig kart sahipleri internet üzerinden, kartı olmayan taraftarlarımız ise biletlerini gişelerden temin edebilecekler. Öte yandan yönetim kurulumuz hatırlanacağı üzere PFDK'nın kulübümüze verdiği 5 maçlık cezanın ardından kombine kart sahiplerinin hak kaybına uğramaması için UEFA maçlarını bu kategoriye dahil etmişti. Alınan bu karar, UEFA'nın da bazı şartlarının olduğu göz önüne alındığında stadyumdaki bazı noktalarda oturma düzeninde değişikliğe gidilmesini mecbur kılmaktadır. Hak kaybı yaşanmaması esas alınarak yapılan bu küçük değişiklikler nedeniyle taraftarımızın anlayışlı olacağına inanıyoruz."

Açıklamaya göre, Atiker Konyaspor ile Vitoria Guimaraes arasındaki karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt: 100 TL

Batı Üst: 50 TL

Doğu Alt: 50 TL

Doğu Üst: 25 TL

Konya Çimento Güney Alt/Üst: 25 TL

Kule Site Kuzey Alt/Üst: 25 TL

Misafir Seyirci (Üst A-B-C Bloklar ): 50 TL