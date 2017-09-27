"BUNU AKLIMIZA YAZDIK"
Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın oynayacakları Atiker Konyaspor maçına hazır olduklarını söyledi.
Martins, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, kaleci Miguel Silva ile katıldı.
Zorlu ve keyifli bir maç olacağına inandığını belirten Martins, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gruba baktığımız zaman bir denge söz konusu. Zor bir gruptayız. Atiker Konyaspor, ofansif ve defansif olarak çok iyi bir takım. Bunu aklımıza yazdık ve hazırlanarak geldik. Ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Taraftarlarının kendilerinden iyi bir sonuç beklediğini ifade eden Martins, takımının fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğunu ve Portekiz'e güzel bir sonuçla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.
Portekiz temsilcisinin kalecisi Miguel Silva ise sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:00
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"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
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İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
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USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
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