 "BUNU AKLIMIZA YAZDIK" – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    "BUNU AKLIMIZA YAZDIK"

    "BUNU AKLIMIZA YAZDIK"

    Teknik Direktörü Pedro Martins, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın oynayacakları maçına hazır olduklarını söyledi.

    Martins, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, kaleci Miguel Silva ile katıldı.

    Zorlu ve keyifli bir maç olacağına inandığını belirten Martins, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gruba baktığımız zaman bir denge söz konusu. Zor bir gruptayız. , ofansif ve defansif olarak çok iyi bir takım. Bunu aklımıza yazdık ve hazırlanarak geldik. Ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

    Taraftarlarının kendilerinden iyi bir sonuç beklediğini ifade eden Martins, takımının fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğunu ve Portekiz'e güzel bir sonuçla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

    Portekiz temsilcisinin kalecisi Miguel Silva ise sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:00
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