 Avrupa Ligi'nde 2. hafta programı – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Avrupa Ligi'nde 2. hafta programı

    Avrupa Ligi'nde 2. hafta programı

    'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın 24 maç oynanacak.

    I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, saat 20.00'de başlayacak maçta Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i konuk edecek.

    Medipol Başakşehir ise TSİ 22.05'te oynanacak C Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşacak.

    İkinci haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

    18.00 Astana (Kazakistan) - Slavia Prag (Çekya)

    20.00 Zenit (Rusya) - Real Sociedad (İspanya)

    20.00 Rosenborg (Norveç) - Vardar (Makedonya)

    20.00 Nice (Fransa) - Vitesse (Hollanda)

    20.00 Lazio (İtalya) - Zulte Waregem (Belçika)

    20.00 Östersunds (İsveç) - Hertha Berlin (Almanya)

    20.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Zorya (Ukrayna)

    20.00 Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

    20.00 Salzburg (Avusturya) - Olympique Marsilya (Fransa)

    20.00 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

    20.00 Köln (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

    20.00 Lugano (İsviçre) - FCSB (Romanya)

    20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

    22.05 Sheriff (Moldova) - Kopenhag (Danimarka)

    22.05 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Zlin (Çekya)

    22.05 Everton (İngiltere) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

    22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Atalanta (İtalya)

    22.05 Milan (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)

    22.05 AEK (Yunanistan) - Austria Wien (Avusturya)

    22.05 Braga (Portekiz) - Medipol Başakşehir

    22.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Hoffenheim (Almanya)

    22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Young Boys (İsviçre)

    22.05 Partizan (Sırbistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

    22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:41
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