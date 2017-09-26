BRAGA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Braga Başakşehir maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligindeki temsilcimiz Başakşehir, Portekiz'in güçlü ekibi Braga deplasmanına konuk oluyor. İlk maçınca Ludogerets ile kendi evinde 0-0 berabere kalarak 3 puanı kaçıran temsilcimiz, zorlu Braga deplasmanından gol veya goller bularak 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Portekiz ekibi Braga ise Hoffenheim deplasmanından aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından sahip olduğu 3 puanı Başakşehir'i yenerek 6 puana çıkarmak istiyor. Bir üst tura çıkma adına her iki taraf için de kritik öneme sahip olan Braga Başakşehir maçı 28 Eylül Perşembe akşamı saat 22:05'te başlayacak. Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug'un düdük çalacağı Braga Başakşehir maçı Tivibu Spor 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Braga Başakşehir maçı hangi gün? hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?



Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in güçlü ekibi Braga'ya konuk olacak. Municipal de Braga Stadı'nda oynanacak karşılaşma 28 Eylül 2017 Perşembe günü saat 22:05'te başlayacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Başakşehir'e Sloven hakem!

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir'in 28 Eylül Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile yapacağı maçta Slovenya'dan Matej Jug düdük çalacak.



Braga kentindeki Belediye Stadı'nda TSİ 22.05'te oynanacak müsabakada Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ile Manuel Vidali yapacak.

Dördüncü hakemliğini Tomislav Pospeh'in üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mitja Zganec ile Dejan Balazic olacak.

Braga, Tondela deplasmanında galip

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda bulunan Braga, Portekiz Premier Lig'de konuk olduğu Tondela'yı 2-1 mağlup etti.

Tondela kentinde oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 18. dakikada Murilo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mağlup duruma düştükten sonra daha etkili bir futbol ortaya koyan Braga, 44. dakikada Ahmed Hassan'ın bulduğu golle skoru 1-1 yaptı. Konuk takım, 46. dakikada Ricardo Costa'nın kendi kalesine attığı golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve maçtan bu skorla galip ayrıldı. Tondela'da Fahd Moufi, 4. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetle ligde 12 puana çıkan Braga, 5. sırada yer aldı. Tondela ise 5 puanda kalarak 17. sıraya geriledi.