 UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

    FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 28 Eylül Perşembe günü İspanya'nın Athletic Club ile Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi J grubu maçını yönetecek.

    İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyum'unda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:07
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