UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 28 Eylül Perşembe günü İspanya'nın Athletic Club ile Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi J grubu maçını yönetecek.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:07
-
"B. MÜNİH YA DA B. DORTMUND DEĞİLLER"
Toplam 7
Yorum
KARA KARTAL BÖYLE BÜYÜK KONUŞANLAR SONUNDA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIYORLAR.
-
Yıldız isim üçlü çektirmedi
Toplam 3
Yorum
Gslı Başkanları diyorki serdar bursa taraftarına teşekkür etmeliydi önünde eğilmeliydi o yüzden böyle oldu diyor..
-
HERKES GOMIS VE BURAK'I KONUŞUYOR AMA...
Toplam 3
Yorum
ahmet kardeşim bu takım amötör ligdeyken bile 15000 kişiye otnıyordu onun için bu daha başlangıç
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.