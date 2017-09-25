Başakşehir'e Sloven hakem
UEFA Avrupa Ligi mücadele eden Medipol Başakşehir'in, C Grubu'nda Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.
Portekiz'in Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga'da saat 22.05'te başlayacak maçta, Matej Jug'un yardımılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Tomislav Pospeh'in dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mitja Zganec ve Dejan Balazic.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:12
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"B. MÜNİH YA DA B. DORTMUND DEĞİLLER"
Toplam 7
Yorum
KARA KARTAL BÖYLE BÜYÜK KONUŞANLAR SONUNDA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIYORLAR.
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Yıldız isim üçlü çektirmedi
Toplam 3
Yorum
Gslı Başkanları diyorki serdar bursa taraftarına teşekkür etmeliydi önünde eğilmeliydi o yüzden böyle oldu diyor..
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HERKES GOMIS VE BURAK'I KONUŞUYOR AMA...
Toplam 3
Yorum
ahmet kardeşim bu takım amötör ligdeyken bile 15000 kişiye otnıyordu onun için bu daha başlangıç
Başakşehir'e Sloven hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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