Başakşehir'e Sloven hakem

Portekiz'in Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga'da saat 22.05'te başlayacak maçta, Matej Jug'un yardımılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Tomislav Pospeh'in dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mitja Zganec ve Dejan Balazic.