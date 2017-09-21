Finallerin adresi belli oldu

Alınan kararlara göre 2019 Şampiyonlar Ligi finali Atletico Madrid'in yeni stadı Estadio Metropolitano'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise Azerbaycan'a verildi. 29 Mayıs 2019'da düzenlenecek olan organizasyon Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

14 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan Süper Kupa finali ise İstanbul'da Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.

BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU

ESTADİO METROPOLİTANO