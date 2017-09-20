 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin yerleri belli oldu – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin yerleri belli oldu

    Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin yerleri belli oldu

    UEFA, 2018-19 sezonunda düzenlenecek olan organizasyonlarının final yerlerini belirledi. Nyon'da yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa yerleri belli oldu.

    Alınan kararlara göre 2019 Şampiyonlar Ligi finali Atletico Madrid'in yeni stadı Estadio Metropolitano'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise Azerbaycan'a verildi. 29 Mayıs 2019'da düzenlenecek olan organizasyon Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

    14 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan Süper Kupa finali ise İstanbul'da Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.

    BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU

    ESTADİO METROPOLİTANO

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:21
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