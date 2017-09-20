Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin yerleri belli oldu
UEFA, 2018-19 sezonunda düzenlenecek olan organizasyonlarının final yerlerini belirledi. Nyon'da yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa yerleri belli oldu.
Alınan kararlara göre 2019 Şampiyonlar Ligi finali Atletico Madrid'in yeni stadı Estadio Metropolitano'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise Azerbaycan'a verildi. 29 Mayıs 2019'da düzenlenecek olan organizasyon Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
14 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan Süper Kupa finali ise İstanbul'da Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.
BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU
ESTADİO METROPOLİTANO
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:21
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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