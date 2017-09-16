 Östersunds tarih yazıyor – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Östersunds tarih yazıyor

    Östersunds tarih yazıyor
    G.SARAY'I UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen Östersunds grup maçlarına da iyi başladı. Norveç ekibi, geçen sezon F.Bahçe'nin beraberliği güç kurtardığı Zorya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı. Östersunds kupada bu sezonki 7 maçının 5'ini kazanarak tarih yazıyor.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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