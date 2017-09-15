 Villarreal, Astana'yı 3-1 mağlup etti – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Villarreal, Astana'yı 3-1 mağlup etti

    Villarreal, Astana'yı 3-1 mağlup etti

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında 'ın da formasını giydiği İspanyol ekibi Villarreal, Kazakistan takımı Astana'yı 3-1 mağlup etti. Villarreal formasıyla ilk golünü ligde Real Betis'e atan Enes Ünal, bu akşamki karşılaşmada bir asist yaptı.

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Villarreal, sahasında Kazakistan ekibi Astana karşılaştı. 10. dakikada Nicola Sansone, İspanyol ekibini 1-0 öne geçirirken, 68. dakikada konuk ekip Yuri Logvinenko ile eşitliği sağladı. (1-1) 75. dakikada 'ın asistinde Bakambu Villarreal'i yeniden öne geçirdi. 77. dakikada Denis Cheryshev maçın skorunu belirledi. (3-1)
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:29
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