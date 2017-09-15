UEFA'da kötü başladık

M.Başakşehir, evinde Bulgar ekibi Ludogorets ile golsüz berabere kaldı. A.Konyaspor ise bir topunun direkten döndüğü maçta Fransız temsilcisi Marsilya'ya 1-0 yenildi.



İSVEÇLİ KATLETTİ!

Kerim'in penaltısını 'es' geçen, takdir haklarını rakipten yana kullanan hakem, çıldırttı Epureanu, Emre ve Mossoro'yla fırsatları harcayan temsilcimiz evinde 1 puanla yetindi. Avrupa Ligi C Grubu'nda Başakşehir, hakemin çok kötü yönetim sergilediği maçta Ludogorets'le yenişemedi. İlk yarıda daha etkili taraf olan Bulgarlar, Lukoki, Wanderson ve Paulo'yla fırsatları harcarken, Başakşehir Epureanu'yla gole yaklaştı.

EMRE KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

İKİNCİ yarıda 49'da önce Emre, ardından rakipten Paulo, karşı karşıya atamadı. 61'de de Mossoro, kaleciyi geçemedi. Hakemin damga vurduğu pozisyonda 77'de Kerim, topu Broun'dan aşırdı ancak müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'devam' dedi. Kalan sürede sonuç değişmedi ve maç 0-0 bitti. Gruptaki diğer maçta Hoffenheim evinde Braga'ya 2-1 yenildi. Temsilcimiz 2. maçında 28 Ekim saat 22.05'te Braga'ya konuk olacak.

'BURALAR KOLAY DEĞİL

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 6 senedir Avrupa'da yer alan bir takımla oynadıklarını belirtti. Avcı, "Geçiş oyununu en iyi yapan takımlardan biri. Soyunma odasında üzgün bir hava var. Kazanmak isterdik" diye konuştu.

'FAULLERİ 'ES' GEÇERSE'

Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Elia da hakemden dert yandı. Elia, "Sonuçta bir kanat oyuncusu opsiyonları değerlendirmeli, yaratıcı olmalı. Hakem sizi savunan oyuncunun faullerini es geçerse bundan cesaret alabilir. Sarı kart verse belki daha farklı olurdu" dedi.

CANINIZ SAĞOLSUN

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu. 7 ve 10. dakikalarda Payet'in şutlarına Serkan engel oldu. 12'de Konya Ömer Ali ile önemli bir fırsatı kaçırdı. 30'da Tahuvin'in ortasında Serkan son anda araya girip Payet'in vurmasına engel oldu. İlk yarı 0-0 eşitlikle bitti.

İKİ TOP DİREKTEN DÖNDÜ

İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Payet'in kullandığı kornerde savunmadan gelen Adil Rami kafayla topu ağlarımıza yolladı. 56'de Germain'in vuruşunda top üst direkten döndü. 60'ta da Konya'nın Bourabia ile bir şutu direğe takıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya maçı 1-0 kazandı.

AKÇAY: TELAFİ EDİLİR

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 1-0 kaybettikleri Marsilya maçından sonra umutlu konuştu. Ciddi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini kaydeden Akçay, "Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Bu yenilgi iyi olmadı ama telafisi var. Özellikle içerideki maçlara dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

AVRUPA'DA YÜZÜ GÜLMEDİ

Üst üste iki sezondur gruplarda yer alan Konya yine galibiyet alamadı. Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve ilk kez uluslararası arenada boy gösteren Atiker Konyaspor, yine galibiyetle tanışamadı. Geçen sezon gruplara dün akşam olduğu gibi 1-0'lık Shakhtar yenilgisiyle başlayan Konya, Gent ve Braga'nın da yer aldığı grupta 6 maçta 5 kez yenilmiş, 1 beraberlik alabilmişti.