Tarihe geçtiler

UEFA Avrupa Ligi'nde sona eren ilk hafta grup karşılaşmalarında birçok önemli istatistiğe imza atıldı.

Atiker Konyaspor'un da yer aldığı I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg ile 1-1 berabere kalan Portekiz ekibi Vitoria'nın ilk 11'inde, dört Brezilyalı, iki Kolombiyalı ve birer Venezuelalı, Fildişi Sahilli, Ganalı, Perulu ve Uruguaylı oyuncu yer aldı. Portekiz ekibi, sahaya çıktığı ilk 11'inde Avrupalı futbolcuya yer vermeyen ilk takım olarak organizasyonun tarihine geçti.