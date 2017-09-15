Tarihe geçtiler
Portekiz ekibi Vitoria, konuk ettiği Salzburg ile 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'inde Avrupalı futbolcuya yer vermeyen ilk takım olarak organizasyonun tarihine geçti.
UEFA Avrupa Ligi'nde sona eren ilk hafta grup karşılaşmalarında birçok önemli istatistiğe imza atıldı.
Atiker Konyaspor'un da yer aldığı I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg ile 1-1 berabere kalan Portekiz ekibi Vitoria'nın ilk 11'inde, dört Brezilyalı, iki Kolombiyalı ve birer Venezuelalı, Fildişi Sahilli, Ganalı, Perulu ve Uruguaylı oyuncu yer aldı. Portekiz ekibi, sahaya çıktığı ilk 11'inde Avrupalı futbolcuya yer vermeyen ilk takım olarak organizasyonun tarihine geçti.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:04
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Kendime değil takıma oynarım
Toplam 8
Yorum
valbuena nasıl bir berbat takıma gelmiş olduğunu yeni yeni anlamaya başlamıştır,imkan olsa aldığı parayı geri vererek izmir marşı ile kaçar gider.
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Tek forvet Jansen
Toplam 9
Yorum
asdf Aykut Kocaman'la "yan paslar"a hoş geldiniz
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F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü
Toplam 1
Yorum
alanya çok büyük ihtimalle maçı alır nokta
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