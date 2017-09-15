 Tarihe geçtiler – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Tarihe geçtiler

    Tarihe geçtiler

    Portekiz ekibi Vitoria, konuk ettiği Salzburg ile 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'inde Avrupalı futbolcuya yer vermeyen ilk takım olarak organizasyonun tarihine geçti.

    UEFA Avrupa Ligi'nde sona eren ilk hafta grup karşılaşmalarında birçok önemli istatistiğe imza atıldı.

    Atiker Konyaspor'un da yer aldığı I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg ile 1-1 berabere kalan Portekiz ekibi Vitoria'nın ilk 11'inde, dört Brezilyalı, iki Kolombiyalı ve birer Venezuelalı, Fildişi Sahilli, Ganalı, Perulu ve Uruguaylı oyuncu yer aldı. Portekiz ekibi, sahaya çıktığı ilk 11'inde Avrupalı futbolcuya yer vermeyen ilk takım olarak organizasyonun tarihine geçti.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:04
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