 Emre UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Emre UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci

    Emre UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in tecrübeli milli oyuncusu Emre Belözoğlu, ilk hafta maçlarında topla en çok buluşan (113) ve isabetli pas veren (104) ikinci futbolcu oldu. İlk sırada ise Real Sociedadlı Asier Illarramendi yer aldı.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:06
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