Emre UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in tecrübeli milli oyuncusu Emre Belözoğlu, ilk hafta maçlarında topla en çok buluşan (113) ve isabetli pas veren (104) ikinci futbolcu oldu. İlk sırada ise Real Sociedadlı Asier Illarramendi yer aldı.