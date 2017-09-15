Emre UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in tecrübeli milli oyuncusu Emre Belözoğlu, ilk hafta maçlarında topla en çok buluşan (113) ve isabetli pas veren (104) ikinci futbolcu oldu. İlk sırada ise Real Sociedadlı Asier Illarramendi yer aldı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:06
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Kendime değil takıma oynarım
Toplam 8
Yorum
valbuena nasıl bir berbat takıma gelmiş olduğunu yeni yeni anlamaya başlamıştır,imkan olsa aldığı parayı geri vererek izmir marşı ile kaçar gider.
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Tek forvet Jansen
Toplam 9
Yorum
asdf Aykut Kocaman'la "yan paslar"a hoş geldiniz
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F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü
Toplam 1
Yorum
alanya çok büyük ihtimalle maçı alır nokta
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