Çalhanoğlu yıldızlaştı, Milan coştu
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 1. hafta maçında Milan, deplasmanda Austria Wien'i 5-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünü atarken yaptığı iki asistle de gecenin yıldızı oldu.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:30
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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