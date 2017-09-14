Villarreal, Astana'yı 3-1 mağlup etti
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanyol ekibi Villarreal, Kazakistan takımı Astana'yı 3-1 mağlup etti. Villarreal formasıyla ilk golünü ligde Real Betis'e atan Enes Ünal, bu akşamki karşılaşmada bir asist yaptı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:29
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 33
Yorum
BEŞİKTAŞ bu pet şişeyi atanlarda tamda senin ayarında insanlar işte senin gibiler yüzünden kimse çoluğuyla çocuğuyla maça gidemiyor korkudan...
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 33
Yorum
Aykut git artık. Müjde deyince Başkan Aykutu gönderdi sandım.Bjk portoyu parçaladı bizim halimize bak. Şampiyon olsan ne yazar. Tek kul var.ŞMP olursun tabi.
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Olcay Şahan takımı sırtlıyor
Toplam 2
Yorum
ERAY TS Olcay'ı bir tek Lucescu görmüyor. Bir de bu performansı birilerinin zoruna gidiyor.
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