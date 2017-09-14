Ostersunds sevindi, Vardar üzüldü
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, TSİ 22.05'teki ilk grup karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde G, H, I, J, K ve L gruplarında 12 karşılaşma oynandı.
I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor deplasmanda Olympique Marsilya'ya 1-0 yenildi.
K Grubu'ndaki Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Nice deplasmanda Zulte Waregem'i 5-1 yendi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Vardar evinde Zenit'e 5-0 mağlup oldu.
H Grubu'nda Arsenal ile Köln arasında İngiltere'de oynanması gereken mücadele, stat dışındaki seyirci güvenliğinin sağlanması nedeniyle bir saat ertelendi.
TSİ 22.05'te başlayan maçlarda alınan skorlar şöyle:
G Grubu:
FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre): 2-1
H Grubu:
Kızılyıldız (Sırbistan) - BATE (Belarus): 1-1
Arsenal (İngiltere) - Köln (Almanya): 3-1
I Grubu:
Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Salzburg (Avusturya): 1-1
Olympique Marsilya (Fransa) - Atiker Konyaspor: 1-0
J Grubu:
Hertha Berlin (Almanya) - Athletic Bilbao (İspanya): 0-0
Zorya (Ukrayna) - Östersunds (İsveç): 0-2
K Grubu:
Vitesse (Hollanda) - Lazio (İtalya): 2-3
Zulte Waregem (Belçika) - Nice (Fransa): 1-5
L Grubu:
Real Sociedad (İspanya) - Rosenborg (Danimarka): 4-0
Vardar (Makedonya) - Zenit (Rusya): 0-5
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:05
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Alex'e Twitter'dan mesaj
Toplam 2
Yorum
umuz en büyük ALEX
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 43
Yorum
Carsi09 Dusene bir tekme de biz vuralim kartalima yakismaz birakin fb yi taraftari onunde silelim
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'Sonuna dek Aykut'
Toplam 88
Yorum
psikolojik Aynı şeyleri yaparak farklı şeyler beklemenin yanlışlığından kurtulması gerek.
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