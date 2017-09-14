 Ostersunds sevindi, Vardar üzüldü – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Ostersunds sevindi, Vardar üzüldü

    Ostersunds sevindi, Vardar üzüldü

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, TSİ 22.05'teki ilk grup karşılaşmaları tamamlandı.

    Ligde G, H, I, J, K ve L gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

    I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor deplasmanda Olympique Marsilya'ya 1-0 yenildi.

    K Grubu'ndaki Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Nice deplasmanda Zulte Waregem'i 5-1 yendi.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Vardar evinde Zenit'e 5-0 mağlup oldu.

    H Grubu'nda Arsenal ile Köln arasında İngiltere'de oynanması gereken mücadele, stat dışındaki seyirci güvenliğinin sağlanması nedeniyle bir saat ertelendi.

    TSİ 22.05'te başlayan maçlarda alınan skorlar şöyle:

    G Grubu:

    FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0

    Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre): 2-1

    H Grubu:

    Kızılyıldız (Sırbistan) - BATE (Belarus): 1-1

    Arsenal (İngiltere) - Köln (Almanya): 3-1

    I Grubu:

    Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Salzburg (Avusturya): 1-1

    Olympique Marsilya (Fransa) - Atiker Konyaspor: 1-0

    J Grubu:

    Hertha Berlin (Almanya) - Athletic Bilbao (İspanya): 0-0

    Zorya (Ukrayna) - Östersunds (İsveç): 0-2

    K Grubu:

    Vitesse (Hollanda) - Lazio (İtalya): 2-3

    Zulte Waregem (Belçika) - Nice (Fransa): 1-5

    L Grubu:

    Real Sociedad (İspanya) - Rosenborg (Danimarka): 4-0

    Vardar (Makedonya) - Zenit (Rusya): 0-5

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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