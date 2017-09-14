Olaylı maç Arsenal'in
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Arsenal konuk ettiği Köln'ü 3-1 yendi
Ligin ilk hafta maçında İngiltere'nin Arsenal ekibi, Almanya temsilcisi Köln'ü ağırladı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Sead Kolasinac, 67. dakikada Alexis Sanchez ve 82. dakikada Hector Bellerin kaydetti. Köln'ün tek golü ise 9. dakikada Jhon Cordoba'dan geldi.
TSİ 22.05'te oynanması gereken müsabaka, stat dışındaki seyirci güvenliğinin sağlanması nedeniyle bir saat geç başladı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:07
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Alex'e Twitter'dan mesaj
Toplam 2
Yorum
umuz en büyük ALEX
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 43
Yorum
Carsi09 Dusene bir tekme de biz vuralim kartalima yakismaz birakin fb yi taraftari onunde silelim
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'Sonuna dek Aykut'
Toplam 88
Yorum
psikolojik Aynı şeyleri yaparak farklı şeyler beklemenin yanlışlığından kurtulması gerek.
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