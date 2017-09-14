 Olaylı maç Arsenal'in – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Olaylı maç Arsenal'in

    Olaylı maç Arsenal'in

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Arsenal konuk ettiği Köln'ü 3-1 yendi

    Ligin ilk hafta maçında İngiltere'nin Arsenal ekibi, Almanya temsilcisi Köln'ü ağırladı.

    Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Sead Kolasinac, 67. dakikada Alexis Sanchez ve 82. dakikada Hector Bellerin kaydetti. Köln'ün tek golü ise 9. dakikada Jhon Cordoba'dan geldi.

    TSİ 22.05'te oynanması gereken müsabaka, stat dışındaki seyirci güvenliğinin sağlanması nedeniyle bir saat geç başladı.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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