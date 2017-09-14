Konyaspor'un ilk 11'i belli oldu

Atiker Konyaspor'un Avrupa mesaisi başlıyor

Yeşil-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya konuk olacak Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesine Fransa deplasmanında başlayacak.

KONYASPOR'UN İLK 11'İ: Serkan, Skubic, Ali, Moke, Ferhat, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa, Ömer Ali, Evouna

MARSİLYA'NIN İLK 11'İ : Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin, Germain, Payet

Marsilya - Atiker Konyaspor maçı bu akşam saat 22:05'ten itibaren Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

GRUPLARDA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adlarını son 32 turuna yazdıracak.

Gruplardan çıkan takımlara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan 8 ekip eklenecek.

Son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkan takımlar, finale kalma mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu finaline, 16 Mayıs 2018'de Fransa'nın Lyon şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY'DAN AVRUPA LİGİ DEĞERLENDİRMESİ

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldıkları grubun zor olmasının, takımlarını geliştireceğini ve daha yararlı olacağına inandığını belirtti. Akçay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, iddialı olduklarını ancak iddialı konuşmadıklarını belirtti.

Aynı şeyleri yaparak farklı şeyler beklemenin yanlışlığından kurtulmaları gerektiğini anlatan Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Teslim olmayacağız. Sahada duruşumuzla, mücadelemizle ve taktik anlayışlarımızla hepsiyle baş edeceğiz. Edebilir miyiz? Edeceğiz tabi ama sonuçta 'Onları yeneriz, bu gruptan da çıkarız.' gibi sözler hoş değil. Mücadele edeceğiz. Grubun zor olması bizi geriye getiren bir şey olarak algılanmasın. Her zaman zor rakiplerle oynamanın bizi geliştireceğini ve bize daha yararlı olacağını söylerim. Dolayısıyla bu bizim için iyi."

ATİKER KONYASPOR'UN MAÇ PROGRAMI

14 Eylül Perşembe:

22.05 Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor (Velodrome Stadı)

28 Eylül Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

19 Ekim Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Salzburg (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

2 Kasım Perşembe:

23.05 Salzburg-Atiker Konyaspor (Salzburg Stadı)

23 Kasım Perşembe:

21.00 Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

7 Aralık Perşembe:

23.05 Vitoria Guimaraes-Atiker Konyaspor ( D. Afonso Henriques Stadı)