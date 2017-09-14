 Heyecan başlıyor – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Heyecan başlıyor

    Heyecan başlıyor

    Başakşehir ve Konyaspor’un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi’nde grup karşılaşmaları bugün start alıyor. Maçlar saat 20.00 ve 22.05’te başlayacak organizasyonda 24 maç oynanacak

    Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Başakşehir ve Konyaspor'un da mücadele edeceği Avrupa'nın 2 numaralı kupasında bugün 24 maç oynanacak. 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adını son 32'ye yazdıracak. Gruplardan çıkan takımlara, Devler Ligi'nde gruplarını 3. bitiren 8 ekip eklenecek. Program şöyle:

    SAAT 20.00
    Kopenhag-L.Moskova, Zlin-Sheriff, Apollon-Lyon, Atalanta-Everton, Rijeka-AEK, A.Wien-Milan, Hoffenheim-Braga, Y. Boys-Partizan, Kiev-Skenderbeu, Slavia Prag-M.Tel Aviv, Villarreal-Astana.

    SAAT 22.05
    Sociedad-Rosenborg, Vardar-Zenit, Vitesse-Lazio, Zulte-Nice, H.Berlin-Bilbao, Zorya-Östersunds, Vitoria- Salzburg, Arsenal-Köln, Kızılyıldız-BATE, Steaua Bükreş-V. Plzen, Beer Sheva-Lugano.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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