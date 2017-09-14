Heyecan başlıyor

Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Başakşehir ve Konyaspor'un da mücadele edeceği Avrupa'nın 2 numaralı kupasında bugün 24 maç oynanacak. 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adını son 32'ye yazdıracak. Gruplardan çıkan takımlara, Devler Ligi'nde gruplarını 3. bitiren 8 ekip eklenecek. Program şöyle:

SAAT 20.00

Kopenhag-L.Moskova, Zlin-Sheriff, Apollon-Lyon, Atalanta-Everton, Rijeka-AEK, A.Wien-Milan, Hoffenheim-Braga, Y. Boys-Partizan, Kiev-Skenderbeu, Slavia Prag-M.Tel Aviv, Villarreal-Astana.

SAAT 22.05

Sociedad-Rosenborg, Vardar-Zenit, Vitesse-Lazio, Zulte-Nice, H.Berlin-Bilbao, Zorya-Östersunds, Vitoria- Salzburg, Arsenal-Köln, Kızılyıldız-BATE, Steaua Bükreş-V. Plzen, Beer Sheva-Lugano.