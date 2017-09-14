Heyecan başlıyor
Başakşehir ve Konyaspor’un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi’nde grup karşılaşmaları bugün start alıyor. Maçlar saat 20.00 ve 22.05’te başlayacak organizasyonda 24 maç oynanacak
Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Başakşehir ve Konyaspor'un da mücadele edeceği Avrupa'nın 2 numaralı kupasında bugün 24 maç oynanacak. 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adını son 32'ye yazdıracak. Gruplardan çıkan takımlara, Devler Ligi'nde gruplarını 3. bitiren 8 ekip eklenecek. Program şöyle:
SAAT 20.00
Kopenhag-L.Moskova, Zlin-Sheriff, Apollon-Lyon, Atalanta-Everton, Rijeka-AEK, A.Wien-Milan, Hoffenheim-Braga, Y. Boys-Partizan, Kiev-Skenderbeu, Slavia Prag-M.Tel Aviv, Villarreal-Astana.
SAAT 22.05
Sociedad-Rosenborg, Vardar-Zenit, Vitesse-Lazio, Zulte-Nice, H.Berlin-Bilbao, Zorya-Östersunds, Vitoria- Salzburg, Arsenal-Köln, Kızılyıldız-BATE, Steaua Bükreş-V. Plzen, Beer Sheva-Lugano.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:48
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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