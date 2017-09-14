 Braga'dan önemli galibiyet – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    'dan önemli galibiyet

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    İlk maçların ardından Medipol , C Grubu'na bir puanla başlarken, 'ı deplasmanda 2-1 yenen , üç puan aldı

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda ile 0-0 berabere kalan Medipol , lige bir puanla başladı.

    İstanbul'da oynanan maçta golsüz berabere kalan Medipol ile , birer puana razı oldu.

    C Grubu'ndaki diğer maçta , Almanya deplasmanında 'ı 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip ise haftayı puansız kapatarak son sırada yer aldı.

    Ligde ikinci hafta karşılaşmaları, ile Medipol Başakşehir, Ludogorets ile arasında 28 Eylül'de oynanacak.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:54
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