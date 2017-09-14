Braga'dan önemli galibiyet
İlk maçların ardından Medipol Başakşehir, C Grubu'na bir puanla başlarken, Hoffenheim'ı deplasmanda 2-1 yenen Braga, üç puan aldı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Ludogorets ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir, lige bir puanla başladı.
İstanbul'da oynanan maçta golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir ile Ludogorets, birer puana razı oldu.
C Grubu'ndaki diğer maçta Braga, Almanya deplasmanında Hoffenheim'ı 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip ise haftayı puansız kapatarak son sırada yer aldı.
Ligde ikinci hafta karşılaşmaları, Braga ile Medipol Başakşehir, Ludogorets ile Hoffenheim arasında 28 Eylül'de oynanacak.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:54
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 33
Yorum
BEŞİKTAŞ bu pet şişeyi atanlarda tamda senin ayarında insanlar işte senin gibiler yüzünden kimse çoluğuyla çocuğuyla maça gidemiyor korkudan...
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 33
Yorum
Aykut git artık. Müjde deyince Başkan Aykutu gönderdi sandım.Bjk portoyu parçaladı bizim halimize bak. Şampiyon olsan ne yazar. Tek kul var.ŞMP olursun tabi.
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Olcay Şahan takımı sırtlıyor
Toplam 2
Yorum
ERAY TS Olcay'ı bir tek Lucescu görmüyor. Bir de bu performansı birilerinin zoruna gidiyor.
Braga'dan önemli galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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