Avrupa’yı titretin! Türkler geliyor

Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Avrupa Ligi'ne geçiş yapan Medipol Başakşehir, C Grubu ilk maçında bugün Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile karşılaşacak. TRT 1'den yayınlanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Turuncu-lacivertlilerde hafif sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçında oynamayan Brezilyalı orta saha Mossoro, takımdaki yerini alacak. Yine F.Bahçe karşılaşmasında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilen Mahmut Tekdemir'in ise kadroda olması beklenmiyor. Chedjou ile idman eksiği bulunan Egemen de oynayamayacak. Ludgorets'te ise kırmızı kart cezalısı Brezilyalı 10 numara Marcelinho yok. Gruptaki diğer maçta ise Alman ekibi Hoffenheim, Portekiz'den Braga'yı konuk edecek

ZiraatTürkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Atiker Konyaspor, ikinci kez mücadele edeceği Avrupa Ligi macerasında I Grubu'nda Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Marsilya karşısında açılış yapacak. Fransa'daki ünlü Velodrome Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak maç Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Yeşil-beyazlılarda UEFA listesine adı bildirilmeyen orta saha Manyama, kadro dışı bırakılan Ali Çamdalı ile sakatlığı bulunan Amir ve forvet Traore kadroya dahil edilmedi. Marsilya'da ise kaleci Mandanda, stoper Abdennour ve golcü Mitroglou sakatlığından dolayı bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Gruptaki diğer karşılaşmada Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes, Avusturya ekibi Salzburg'u ağırlayacak.

'HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK'

Ludogorets maçı öncesi açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bizim için kazanarak başlamak önemli. 3 senedir gelişen bir takımız, Şampiyonlar Ligi elemeleri bize önemli tecrübe oldu. Gruptan çıkmak bizim için çok gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef olur" diye konuştu.

'ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL'

Marsilya deplasmanı öncesi konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz ama imkânsız değil. Futbol o nedenle güzel. Oyuncularımızı gerçek değerlere ulaştırma yolunda bir duruş gösterirsek, işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum" dedi.