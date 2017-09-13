UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın 24 maç oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 20.00'de başlayacak maçta Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek.

Atiker Konyaspor ise I Grubu mücadelesinde, TSİ 22.05'te Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.

İlk haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.00 Zlin (Çekya) - Sheriff (Moldova)

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Lyon (Fransa)

20.00 Atalanta (İtalya) - Everton (İngiltere)

20.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan)

20.00 Austria Wien (Avusturya) - Milan (İtalya)

20.00 Medipol Başakşehir - Ludogorets (Bulgaristan)

20.00 Hoffenheim (Almanya) - Braga (Portekiz)

20.00 Young Boys (İsviçre) - Partizan (Sırbistan)

20.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Skenderbeu (Arnavutluk)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.00 Villarreal (İspanya) - Astana (Kazakistan)

22.05 Real Sociedad (İspanya) - Rosenborg (Norveç)

22.05 Vardar (Makedonya) - Zenit (Rusya)

22.05 Vitesse (Hollanda) - Lazio (İtalya)

22.05 Zulte Waregem (Belçika) - Nice (Fransa)

22.05 Hertha Berlin (Almanya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.05 Zorya (Ukrayna) - Östersunds (İsveç)

22.05 Vitoria (Portekiz) - Salzburg (Avusturya)

22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Atiker Konyaspor

22.05 Arsenal (İngiltere) - Köln (Almanya)

22.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - BATE (Belarus)

22.05 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre)

- Gruplarda ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adlarını son 32 turuna yazdıracak.

Gruplardan çıkan takımlara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan 8 ekip eklenecek.

Son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkan takımlar, finale kalma mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu finaline, 16 Mayıs 2018'de Fransa'nın Lyon şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.

- Gruplar

Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in, C Grubu'nda Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Atiker Konyaspor'un I Grubu'nda Salzburg, Olympique Marsilya ve Vitoria ile karşılaşacağı Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Villarreal (İspanya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Astana (Kazakistan), Slavia Prag (Çekya)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Young Boys (İsviçre), Partizan (Sırbistan), Skenderbeu (Arnavutluk)

C Grubu: Braga (Portekiz), Ludogorets (Bulgaristan), Hoffenheim (Almanya), Medipol Başakşehir

D Grubu: Milan (İtalya), Austria Wien (Avusturya), Rijeka (Hırvatistan), AEK (Yunanistan)

E Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Everton (İngiltere), Atalanta (İtalya), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu: Kopenhag (Danimarka), Lokomotiv Moskova (Rusya), Sheriff (Moldova), Zlin (Çekya)

G Grubu: Viktoria Plzen (Çekya), FCSB (Romanya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Lugano (İsviçre)

H Grubu: Arsenal (İngiltere), BATE (Belarus), Köln (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan)

I Grubu: Salzburg (Avusturya), Olympique Marsilya (Fransa), Vitoria (Portekiz), Atiker Konyaspor

J Grubu: Athletic Bilbao (İspanya), Hertha Berlin (Almanya), Zorya (Ukrayna), Östersunds (İsveç)

K Grubu: Lazio (İtalya), Nice (Fransa), Zulte Waregem (Belçika), Vitesse (Hollanda)

L Grubu: Zenit (Rusya), Real Sociedad (İspanya), Rosenborg (Norveç), Vardar (Makedonya)

- Maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: Yarın

Grup 2. maçları: 28 Eylül

Grup 3. maçları: 19 Ekim

Grup 4. maçları: 2 Kasım

Grup 5. maçları: 23 Kasım

Grup 6. maçları: 7 Aralık

Son 32 turu ilk maçları: 15 Şubat 2018

Son 32 turu rövanş maçları: 22 Şubat 2018

Son 16 turu ilk maçları: 8 Mart 2018

Son 16 turu rövanş maçları: 15 Mart 2018

Çeyrek final ilk maçları: 5 Nisan 2018

Çeyrek final rövanş maçları: 12 Nisan 2018

Yarı final ilk maçları: 26 Nisan 2018

Yarı final rövanş maçları: 3 Mayıs 2018

Final maçı: 16 Mayıs 2018