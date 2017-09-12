Atiker Konyaspor Marsilya'da

Konya'dan özel uçakla saat 14.00'de hareket eden yeşil-beyazlı kafile 3.5 saat süren yolculuk sonrası Marsilya Havaalanına indi. AK Parti Konya Milletvekilleri Muhammet Uğur Kaleli ve Hacı Ahmet Özdemir'in de yer aldığı kafileyi Marsilya Başkonsolosu Feriba Duygu Hokkacı Esirgen ve Marsilya Kulübü yetkileri karşıladı.

Havaalanı çıkışında konuşan Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Marsilya'nın daha önce bir şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Yılmaz, "Önemli bir kulüp. Biz de buraya geçen sene yaşadığımız deneyimin üzerine koyarak, kora kor bir mücadele yaparak aynı şekilde aynı şekilde mücadele ederek, maçtan en azından puan ya da puanlar almak için uğraşacağız. Ama zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Marsilya hakikaten Fransa ve Avrupa'nın önemli kulüplerinden birisi. Ama onlar da sıkıntılı zaman yaşıyorlar, inşallah bundan faydalanırız diye düşürüyorum. En iyi mücadeleyi yaparak buradan ayrılmak istiyoruz" dedi.

Yeşil-beyazlılar maç öncesi son çalışmasını yarın akşam saatlerinde maçın oynanacağı Marsilya Veledrom Stadında yapacak. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve futbolcular antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.