 UEFA'dan Hüseyin Göçek'e göre – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e göre

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e göre

    FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 14 Eylül Perşembe günü Danimarka'nın Kopenhag ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçını yönetecek.

    Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 20:00'de başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler'in ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Ok olacak.

    Waregem-Nice maçı Palabıyık'ın
    Ali Palabıyık, K Grubu'nda Belçika'nın Zulte Waregem ile Fransa'nın Nice takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

    Belçika'nın Waregem kentindeki Regenboog Stadyum'unda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Halil Umut Meler ve Serkan Tokat'ın ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Kerem Ersoy olacak.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:17
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