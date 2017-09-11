UEFA'dan Hüseyin Göçek'e göre
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 14 Eylül Perşembe günü Danimarka'nın Kopenhag ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçını yönetecek.
Waregem-Nice maçı Palabıyık'ın
Ali Palabıyık, K Grubu'nda Belçika'nın Zulte Waregem ile Fransa'nın Nice takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
Belçika'nın Waregem kentindeki Regenboog Stadyum'unda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Halil Umut Meler ve Serkan Tokat'ın ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Kerem Ersoy olacak.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:17
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Selçuk bandı söktü aldı
Toplam 33
Yorum
görengören GS defterini kapattı O ve diğer yerli oyuncular.İşine saygısı olmayanı yollamak lazım profosyonelce ......
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TFF listesine dahil edilmedi
Toplam 8
Yorum
YusuFB futbol ve futbolcu katilleri
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 10
Yorum
Sen deme biz deriz Sen içindekini söyleyemesen de biz söyleyebiliriz.Hem kalite hemde sorumluluk anlamında herkesin aynı gayret içinde olması lazım, ama nerde?
UEFA'dan Hüseyin Göçek'e göre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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